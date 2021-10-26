 

В Харькове оштрафовали сеть магазинов, которая торговала конфетами из России

26.10.2021, 15:02, Новости дня
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“Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона”, – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей – ПАО “Красный Октябрь”; ОАО “Кондитерский концерн “Бабаевский”; кондитерской фабрики “Победа”; АО “Акконд”.

Контекст:

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются. В частности был запрещен ввоз конфет, шоколада, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, ряда продовольственных товаров, пива и спиртных напитков, корма для собак или котов, сигарет с фильтром, некоторых видов химической продукции, оборудования для железных дорог и других товаров.

10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.

В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

15 мая Украина ввела запрет на ввоз российского цемента и фанеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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