 

В сети показали гуляющую по магазину в брючном костюме и кепке Пугачеву. Видео

26.10.2021, 15:02, Новости дня
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Пугачева позирует в кадре в сером костюме, состоящем из широких брюк и укороченной куртки. Образ артистка дополнила черной кепкой и прозрачной блузкой.

Появившись в магазине, Пугачева поздоровалась с теми, кто находился за кадром, и направилась в следующий зал.

“Замечательное начало недели. Гуляем. С Аллусей всегда душевно и тепло”, – подписал ролик Гуляев.

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Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. В этому году детям исполнилось восемь лет.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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