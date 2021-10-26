 

Блейзер с джинсами для идеального образа: как правильно сочетать

26.10.2021, 14:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не знаете, что надеть? В любой непонятной ситуации обращайтесь к неразлучной парочке: джинсовым брюкам и пиджаку. Эта комбинация годится для любого повода. При правильной стилизации вы можете составить как деловой, так и кэжуальный или праздничный образ.

Белый верх, черный низ

Нарядно смотрятся образы с белым блейзером. Сочетайте их с черными джинсовыми брюками расслабленного кроя. Чтобы образ смотрелся интереснее, отдавайте предпочтение блейзерам из фактурной ткани, например из твида.

Со светло-голубыми джинсовыми брюками и кедами

Белый пиджак оверсайз отлично сочетается со светло-голубыми джинсовыми брюками. Поддерживают светлую гамму и белые кеды с высокими носками в тон, а также простая белая футболка без принтов.

Со скинни

Черные скинни гармонично смотрятся с коричневым пиджаком оверсайз. Дополните лук белыми казаками и топом в спортивном стиле.

С джинсовыми брюками необычного цвета

Поселите в своем гардеробе джинсы необычного оттенка. Хороши расклешенные джинсовые брюки в бледно-зеленой гамме. Дополните аутфит черной футболкой, белым блейзером и белыми босоножками (зимой вместо них можно надеть белые ботильоны).

Объемный верх и низ

Если вам нравятся расслабленные комплекты, сочетайте джинсовые брюки свободного кроя и пиджак оверсайз. Сделать образ более утонченным помогут ботильоны на тонком каблуке. Стильно смотрятся монохромные комплекты в темной гамме.

Мешковатый крой

Разбавьте свой гардероб мешковатыми джинсами. Они отлично комбинируются как с топами и футболками, так и с нарядными блузами и строгими рубашками. Дополните комплект лаконичным серым блейзером – и повседневный лук готов.

С нарядными босоножками

Новогодние корпоративы не за горами. Если вы так и не решили, в чем будете отмечать Новый год, даем подсказку: комбинируйте синие джинсовые брюки зауженного кроя с удлиненным серым пиджаком и белой футболкой. Чтобы лук не выглядел повседневно, дополните его босоножками со стразами, а также наденьте крупные украшения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Число зараженных коронавирусом в России превысило 902 тысячи

13.10 / Из-за пропаганды БЧБ-флага в Белоруссии запретили ток-шоу «Окна»

02.07 / Пациенту пришили пенис почти через сутки после повреждения органа

17.08 / В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новой вилле за 40 миллионов долларов в Майами

15.07 / Как пандемия COVID-19 снизила уровень плановой вакцинации в России и в мире – исследование

27.05 / С 28 мая летать в Россию разрешается только через Белоруссию

13.10 / Нервный срыв себе на пользу: психолог советует шаги по переоценке жизни и окружения

31.07 / Костенко рассказала о лишивших родственницу денег мошенниках: Будьте бдительны

17.11 / Мнение: Переброска и развертывание российских миротворцев в Карабахе

31.05 / В Петербурге собираются “намыть” большой остров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика