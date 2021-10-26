Блейзер с джинсами для идеального образа: как правильно сочетать

Не знаете, что надеть? В любой непонятной ситуации обращайтесь к неразлучной парочке: джинсовым брюкам и пиджаку. Эта комбинация годится для любого повода. При правильной стилизации вы можете составить как деловой, так и кэжуальный или праздничный образ.

Белый верх, черный низ

Нарядно смотрятся образы с белым блейзером. Сочетайте их с черными джинсовыми брюками расслабленного кроя. Чтобы образ смотрелся интереснее, отдавайте предпочтение блейзерам из фактурной ткани, например из твида.

Со светло-голубыми джинсовыми брюками и кедами

Белый пиджак оверсайз отлично сочетается со светло-голубыми джинсовыми брюками. Поддерживают светлую гамму и белые кеды с высокими носками в тон, а также простая белая футболка без принтов.

Со скинни

Черные скинни гармонично смотрятся с коричневым пиджаком оверсайз. Дополните лук белыми казаками и топом в спортивном стиле.

С джинсовыми брюками необычного цвета

Поселите в своем гардеробе джинсы необычного оттенка. Хороши расклешенные джинсовые брюки в бледно-зеленой гамме. Дополните аутфит черной футболкой, белым блейзером и белыми босоножками (зимой вместо них можно надеть белые ботильоны).

Объемный верх и низ

Если вам нравятся расслабленные комплекты, сочетайте джинсовые брюки свободного кроя и пиджак оверсайз. Сделать образ более утонченным помогут ботильоны на тонком каблуке. Стильно смотрятся монохромные комплекты в темной гамме.

Мешковатый крой

Разбавьте свой гардероб мешковатыми джинсами. Они отлично комбинируются как с топами и футболками, так и с нарядными блузами и строгими рубашками. Дополните комплект лаконичным серым блейзером – и повседневный лук готов.

С нарядными босоножками

Новогодние корпоративы не за горами. Если вы так и не решили, в чем будете отмечать Новый год, даем подсказку: комбинируйте синие джинсовые брюки зауженного кроя с удлиненным серым пиджаком и белой футболкой. Чтобы лук не выглядел повседневно, дополните его босоножками со стразами, а также наденьте крупные украшения.