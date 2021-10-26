 

Анастасия Костенко призналась, что не собирается экономить на грядущих родах

26.10.2021, 14:58, Разное
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Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов готовятся к появлению на свет долгожданного мальчика. Для Костенко это будут уже третьи роды, поэтому девушка без раздумий заключила контракт с одним из самых дорогих родильных домов в Москве.

Экономить не стоит

Третья супруга Тарасова находится в боевой готовности, так как вот-вот собирается отправиться в роддом. Ребенок появится на свет в перинатальном центре Лапино – учреждение известно тем, что там рождается очень много “звездных” детей. Многодетная мать Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Собчак, певица Елена Темникова, радиоведущая Алла Довлатова – вот далеко не полный перечень знаменитостей, которые сделали выбор в пользу Лапино.

Костенко же сравнила центр с пятизвездочным отелем на Мальдивах. Несмотря на то, что роды обойдутся в кругленькую сумму(средний чек центра – 300 тысяч рублей), жена футболиста экономить не намерена. “На телефон же у вас деньги всегда найдутся? Рожать надо с тем, кому вы доверяете”, – поучала подписчиков Костенко.

Сейчас ее супруг оставил большой футбол, поэтому основной источник дохода у пары формируется через рекламодателей в Instagram. Совокупное количество подписчиков у семьи Тарасовых перевалило за два миллиона, поэтому они могут позволить себе роды в хорошем перинатальном центре.



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