 

14 лет спустя: что стало с Корнелией Манго после “Фабрики звезд”

26.10.2021, 14:42, Разное
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В свое время Корнелия Манго стала настоящей звездой, покорив своим голосом и необычной внешностью не только “Фабрику звезд”, но и всю страну. С тех пор прошло 14 лет – весной этого года певице исполнилось 35 лет и теперь она живет совсем другой жизнью.

Корнелия была погружена в творчество с ранних лет. В детстве будущая артистка много рисовала, а пела чаще всего сидя за мольбертом. Девушка жила в России вместе с матерью, от которой ей досталась ее яркая внешность, однако в 18 лет решилась на поездку в Португалию к родному отцу и вскоре стала частой гостьей и в этой стране. А потом в жизни Манго случилось нечто, перевернувшее всю ее жизнь.

В Москве Корнелия оказалась сразу после окончания художественной школы в родной Астрахани. Так череда случайных знакомств помогла артистке раскрыть свой талант, а позже она попала на кастинг “Фабрики звезд”.

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Публикация от Корнелия Манго (@korneliamango)

Несмотря на то, что Манго не стала победительницей конкурса, она не только вошла в финал, но и полюбилась огромному количеству зрителей. Сразу после проекта карьера певицы взлетела: сначала она поехала на гастроли, а потом поучаствовала в нескольких телешоу. К тому же, артистка плотно взялась за свою внешность и похудела на 20 килограммов, занявшись аэробикой.

Личная жизнь Корнелии не всегда складывалась хорошо: несколько ее романов закончились разрывом. Однако на проекте “Я смогу!” исполнительница встретила своего будущего супруга, битбоксера Богдана Дюрдя, который младше ее на 8 лет. Возлюбленные поженились в 2016 году и обзавелись собственным семейным гнездышком. Детей у пары пока нет, однако, по словам Корнелии, девушка мечтает стать мамой. Сейчас Манго активно занимается своей сольной карьерой, ведет блог в “Инстаграм”, рисует и даже проводит выставки.



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