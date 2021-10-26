Может ли болеть голова из-за повышенного давления? Отвечает невролог



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По оценкам ВОЗ, ежегодно от 50 до 75% взрослого населения мира в возрасте от 18 до 65 лет испытывает головную боль. В клинической практике выделяется более 150 видов головной боли, и гипертония входит в пятерку наиболее частых причин ее развития. При повышенном давлении боль в затылке беспокоит в основном по утрам, она отличается умеренной интенсивностью и проходит после приема гипотензивных препаратов.

По словам Натальи Ардашировой, в международной классификации головной боли 3-его пересмотра, которой сейчас пользуются врачи, давление может быть причиной головной боли тогда и только тогда, если систолическое (верхнее) артериальное больше 180 и/или диастолическое (нижнее) выше 120 мм рт.ст.

«Должна быть зафиксирована четкая причинно-следственная связь: головная боль развилась в то же время, что и поднялось давление, усиливается при дополнительном повышении давления или уходит при его нормализации».

Ардаширова Наталья

доктор

врач-невролог клиники доказательной медицины DocMed

Врач отметила, что умеренное повышение артериального давление может быть реакцией на стресс или физическую нагрузку. Головная боль, особенно сильная — это стресс для организма, и в ответ на него может повышаться артериальное давление.

«То есть высокие цифры, которые вы видите на тонометре — не причина головной боли, а следствие».

Ардаширова Наталья

доктор

врач-невролог клиники доказательной медицины DocMed

150 оттенков боли

Собрали самую актуальную информацию о видах и причинах головной боли.

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Чтобы определить истинную причину болезненных ощущений, Ардаширова рекомендует вести дневник головной боли. Записывайте время, когда появилась боль, ее локализацию (в затылке, в глазах и т.п.), характер (пульсирующая, давящая), интенсивность, факторы, которые могли ее вызвать (стресс, бессонница), какими средствами удалось ее снять.

С этими записями необходимо обратиться на прием к врачу-неврологу. Дневник поможет его определить диагноз, назначить обследование и лечение.

«Безусловно, стоит понаблюдать и за давлением: измерять утром и вечером в течение 7-10 дней и записывать результаты. Если давление часто выше 140/90, то стоит обратиться и к кардиологу для назначения препаратов, снижающих артериальное давление».

Ардаширова Наталья

доктор

врач-невролог клиники доказательной медицины DocMed