 

Ученый из Чикаго вывел формулу счастья

26.10.2021, 14:30, Новости дня
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Научный сотрудник университета в американском городе Чикаго Михай Чиксентмихайи утверждает, что ему удалось вывести формулу счастья. В ней, по словам ученого, учтены все основные факторы, которые делают каждого человека счастливым.

Одним из компонентов счастья исследователь считает любимую работу, которая приносит не только хорошие доходы, но и реальные результаты для общества или окружающих, бизнеса компании и пр. С этим согласны и другие ученые.

С другой стороны, установлено, что счастье не связано с наличием материальных благ как таковых, а с появлением чувства удовлетворенности своим материальным положением, а также другими факторами успеха. Разумеется, человеку нужны еще семья, друзья и отсутствие таких нерешаемых проблем, как серьезные заболевания.



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