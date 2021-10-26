France 24 – здравоохранение в нокдауне — в Болгарии подумывают лечить больных коронавирусом за границей

В Болгарии с введением новых коронавирусных ограничений на работу выстраиваются длинные очереди людей, которым для выполнения своих обязанностей необходимо пройти тестирование, передаёт France 24. При этом национальная система здравоохранения находится в нокдауне, из-за чего власти подумывают о введении локдауна и отправке пациентов на лечение за границу.

С момента введения новых строгих правил в Болгарии рядом с местами работы появились длинные очереди: многие ждут, чтобы пройти тестирование.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Мы пытаемся попасть на работу уже полтора часа. Мы ждём наших анализов, чтобы мы смогли поработать.

В прошлый четверг временное правительство Болгарии сделало обязательным наличие зелёного пропуска, подтверждающего, что его владелец либо вакцинировался, либо получил отрицательный тест на коронавирус. Этот документ требуется, чтобы попасть в большинство общественных мест. Всё это нужно, чтобы подтолкнуть людей к вакцинации.

В Болгарии полностью вакцинировалась примерно четверть населения. Несмотря на утверждения критиков, указывающих на, что все эти меры приняли поспешно, а людей просто поставили перед фактом, количество граждан, пришедших на вакцинацию на прошлой неделе, увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

По словам правительства, всплеск заболеваемости коронавирусом отправил национальную систему здравоохранения в нокдаун, в то время как власти подумывают отправить пациентов с коронавирусом на лечение за границу. Правительство отметило, что если новые меры не сработают, то в течение двух недель будет введён локдаун.

СТЕФАН ЯНЕВ, премьер-министр временного правительства Болгарии: Мы призываем болгарских граждан к солидарности и сопричастности, чтобы мы могли вместе преодолеть вызовы этого кризиса и вернуться к обычной жизни как можно скорее.

Споры вокруг новых мер только усилились на фоне постоянных выходов из строя местных сайтов с информацией о здравоохранении. По словам властей, виной тому стали кибератаки.

Дата выхода в эфир 25 октября 2021 года.