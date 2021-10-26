 

Эксперт предупредил о способности Украины «втихаря распродать» скифское золото

26.10.2021, 14:10, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеС точки зрения музеев, решение Амстердамского апелляционного суда о том, что коллекция «Скифского золота» принадлежит Украине, неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен, сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин.

Несмотря на то, что объекты «Скифского золота» происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

«С точки зрения музеев, это решение неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен. С тех пор еще был Советский союз, потом Украинское государство, а затем Российское. Все это время экспонаты находились в одних и тех же музеях, менялась лишь территория, хотя по факту она была одной и той же. То есть с точки зрения музейщиков, это кража», – говорит Айбабин.

При этом он отмечает, что по бюрократическим правилам данные вещи принадлежали министерству культуры Украины. Однако в договоре написано, что если экспонаты взяты в каком-то городе, то и вернуть их должны туда же, откуда вывезли. То есть, если музейные вещи взяты в Симферополе, то после выставки их обязаны вернуть туда же, в тот же музей. Напомним, сейчас коллекция находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

«То есть тут две юридические стороны вопроса. Одно дело, что они принадлежат министерству культуры Украины и их можно вывезти, но другое, что их должны вернуть обратно в музей после вывоза. Голландский суд тянул-тянул и просто не взял на себя смелость: он мог и так решить, и так решить. Очевидно, это ангажированное политическое решение», – считает эксперт.

Судьба «Скифского золота», по словам собеседника, уже решена: они уже взяты на учет в Золотую кладовую Киево-Печерской Лавры. По мнению археолога, данные экспонаты просто там оставят, и, скорее всего, никогда не вернут в крымские музеи.

«Главное, конечно, чтобы эти вещи потом втихаря не продали куда-нибудь. Просто, на самом деле, им не нужны эти экспонаты, это просто так сделано, чтобы забрать и не отдать. Но, на мой взгляд, это апелляционное дело. Необходимо снова подавать апелляцию в другие вышестоящие инстанции, причем как можно быстрее, пока решение суда не вступило в силу, потому что пока идут все эти судебные тяжбы, вещи будут лежать в музее Алларда Пирсона», – заключил Айбабин.

В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция «Скифского золота» была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В конце сентября текущего года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, что суду предоставлен полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.



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