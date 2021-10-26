Лукашенко выступил за продажу электроэнергии в Литву и на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего не имеет против продажи электроэнергии в Литву и на Украину, об этом он заявил, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы.

«Конечно, с учетом позиции стран по отношению к Беларуси можно было бы закрыться и не поставлять, например, Литве электроэнергию. Но людей жалко. Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по- христиански», – передает его слова «БелТА».

Лукашенко добавил, что Белоруссия не стремится получить какие-то дивиденды от сложившейся в соседних странах ситуации.

«Вот так поворачиваются времена. К счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим получать какие-то дивиденды. Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за друга. Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию – пусть покупают в Европейском союзе в десять раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране», – сказал он.

Президент Белоруссии заявил, что жители Украины находятся в тяжелом, бедственном положении.

«Мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)… Вы же понимаете, что там за руководство, – оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут – беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит», – сказал он.

Ранее издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину.

Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».