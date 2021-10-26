Хлопок газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Видном

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26.10.2021, 14:10, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеХлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых, рассказал представитель экстренных служб.

«В результате хлопка газовоздушной смеси в четвертом подъезде жилого дома на улице Советская повреждена стена между кухней и комнатой», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, бригада скорой медицинской помощи осматривает восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительной информации, госпитализация им не требуется. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. Из-под завалов извлекли ребенка. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа. В пресс-службе минздрава Татарстана сообщили, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась.  



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