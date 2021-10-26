 

В аэропорту Борисполь у восьми человек обнаружили документы о вакцинации, похожие на подделки – полиция

26.10.2021, 14:08, Новости дня
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Инцидент произошел накануне, 25 октября. По информации правоохранителей, вызвавшие подозрения документы имели признаки фальшивок.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до двух лет.

Как уточнили в Нацполиции, по каждому из фактов будет проведена отдельная проверка.

На минувшей неделе украинские правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине обе дозы вакцины по состоянию на 26 октября получили около 7 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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