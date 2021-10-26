 

В Украине есть много мест, где можно достойно и надежно хранить скифское золото – Шмыгаль

26.10.2021, 14:08, Новости дня
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“Храниться они [экспонаты] будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности”, – сказал он.

Одним из вариантов премьер назвал Национальный заповедник “София Киевская”, но, по его словам, будут рассматривать и другие варианты.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота. Таким образом, суд полностью отклонил апелляционную жалобу оккупационных властей Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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