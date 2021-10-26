Кардиганы и пуловеры с цветочной вышивкой — один из трендов зимнего сезона: какие варианты выбрать

Холодный сезон неизменно ассоциируется с уютными трикотажными вещами, будь то кардиган, джемпер, пуловер или объемный свитер. В этом сезоне стоит присмотреться к трикотажной одежде с цветочным декором в виде вышивки. Да, вышитые цветы годятся не только для весны, но и для поздней осени и морозной зимы.

Трендовые модели трикотажной одежды

Трендовую трикотажную одежду сезона-2021/2022 лучше выбирать в нежной пастельной гамме. Пастель разбавит сдержанную черно-серую гамму, в которой чаще всего составляют зимний гардероб.

Что касается самих вышитых цветов, то по своему стилю они сочетают в себе викторианские мотивы, а также милые узоры на детской одежде.

Соединение вычурности и инфантилизма – тренд в цветочной вышивке-2021/2022.

Впрочем, поклонники минимализма и черной гаммы вполне могут выбрать вышитый джемпер черного или серого цвета. Да и сама вышивка может быть в другом стиле, к примеру с яркими восточными мотивами.

Рукодельницы, увлекающиеся вышивкой, вполне могут самостоятельно украсить свои трикотажные вещи. Даже простой узор с мелкими цветочками преобразит базовую вещь.

С чем сочетать

Трикотажная одежда с вышитыми цветами смотрится нарядно и самодостаточно, поэтому она не слишком подходит для деловых образов. Однако вы можете легко вписать вышитый кардиган или пуловер в кэжуальный образ.

Сочетайте вышитую вещь с простыми базовыми вещами: джинсами, однотонными брюками и юбками. Чтобы избежать переизбытка принтов, выбирайте однотонный низ сдержанных тонов.

Хороша и комбинация с кожаными брюками или бермудами. Трикотаж гармонично сочетается с кожей, натуральной или искусственной.

Также хороши вышитые трикотажные вещи и для создания праздничных аутфитов.

Так, вы можете надеть джемпер с вышитыми цветами и плиссированную юбку необычного оттенка.

Объемный вышитый свитер можно надеть поверх нарядного платья, чтобы составить стильный многослойный образ. В моде по-прежнему сочетание объемного верха и более обтягивающей одежды.