“Синдром Золушки”: как можно распознать его у себя и быстро от него избавиться

Сказка о Золушке является одной из любимых для многих представительниц прекрасного пола. Сначала главная героиня страдает от нападок злой мачехи и сестер, а потом получает вознаграждение в виде прекрасного любящего принца. Несмотря на такой хэппи-энд, имя Золушки стало нарицательным и приобрело негативный окрас.

Что это такое

В психологии есть такое понятие как «невротическая жертва», или «синдром Золушки». Впервые ассоциацию с известной сказкой провела Колетт Доулинг. Она выпустила книгу, где описала женщин, которые страшно боятся одиночества, независимости, а постоянно пытаются быть под чьей-то опекой, занимая зависимое положение.

Это приводит к тому, что они могут долгое время пребывает в токсичных отношениях. Например, терпеть издевательства, унижения со стороны партнера из страха остаться в одиночестве.

Причины появления

Такой синдром в большей степени проявляется у женщин, однако встречаются и мужчины, которые тоже желают кому-то подчиняться. Проблемы кроются в детстве: когда мальчика воспитывали очень авторитарные родители.

Аналогичные причины и у девочек. Помните, в каких условиях росла Золушка, как ее угнетали, унижали, обесценивали? Вот в такой атмосфере выросли и женщины с одноименным синдромом. Из-за неправильного воспитания они недополучили любви, поэтому теперь отчаянно ее ищут.

При этом они не знают себе цены, страдают от низкой самооценки. Они готовы потакать интересам других, лишь бы их заметили и как-то оценили.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Но их не ценят по достоинству, а продолжают унижать. В окружении «Золушек» оказываются лишь манипуляторы, которые используют их в своих целях.

Признаки

Есть определенный «набор симптомов», указывающих на «синдром Золушки». Проверьте, есть ли он у вас:

зависимость от чужого мнения; неприятие себя; неудовлетворенность своим положением, ролью в семье; низкая самооценка; беспричинное чувство тревоги и беспокойства; чувство вины и враждебности.

Человек с таким синдромом не может «расправить» крылья, реализовать все свои таланты, поскольку он вечно озирается на других, ищет у них одобрение. Он пассивен, инфантилен, ждет, когда кто-то примет за него важные решения.

Что делать

Если вы обнаружили у себя признаки «синдрома Золушки», то нужно срочно предпринимать соответствующие меры. Вот несколько способов справиться с проблемой:

Осознайте, что вы уже взрослый человек, который вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Перестаньте искать поддержки у других. Делайте то, что нравится вам или что считаете нужным вы. Займитесь духовными практиками: лучше изучите себя и свое тело, чтобы понять, чего вы хотите. Всеми способами повышайте свою самооценку. Помогут и простые аффирмации, и перечисление своих сильных сторон. Почаще выходите из зоны комфорта, бросайте себе вызовы, преодолевайте их. Так вы закалите свой характер, обретете уверенность в себе.

Если не получается справиться с проблемой самостоятельно, не стесняйтесь обращаться за помощью к квалифицированному специалисту. Данный синдром очень распространен, поэтому психотерапевты знают, как его лечить.