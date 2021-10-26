 

Как изменились юные звезды “Ворониных”, “Папиных дочек” и других российских сериалов

26.10.2021, 13:54, Разное
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Екатерина Старшова

Екатерину Старшову телезрители знают благодаря роли Пуговки – младшей из пяти сестер Васнецовых в сериале “Папины дочки”. Девушка начала сниматься в проекте в шесть лет, а в этом году ей исполнится уже 20 лет.

Старшова учится на медика, уже несколько лет состоит в отношениях со своим давним другом и продолжает появляться на экранах – не так давно девушка участвовала в “Танцах со звездами”.

Мария Ильюхина

Софье Стеценко, уже в шестилетнем возрасте сыгравшей внучку семьи Будько в сериале “Сваты”, исполнилось 18 лет в апреле этого года. В 2015 году девушка перестала появляться на экранах, однако до этого снялась еще в нескольких картинах.

Поклонники не смогут увидеть Стеценко в новом сезоне “Сватов”, который выйдет уже в скором времени – девушка не принимала участия в съемках. Сейчас София активно ведет свой аккаунт в “Тикток” и живет в родном Киеве.

Екатерина Дубакина

Екатерина Дубакина сыграла старшую дочь Максима Шаталина в сериале “Моя прекрасная няня” в 15 лет – именно эта роль помогла ей выбрать карьеру. В этом году Дубакиной исполнится 32 года – актриса продолжает появляться в сериалах и кино, однако большую часть времени работает в театре.



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