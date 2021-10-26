WhatsApp перестанет работать на целом ряде смартфонов

Как стало известно из достоверных источников, популярный в мире мессенджер WhatsApp с первого числа будущего месяца перестанет работать на смартфонах, где установлены устаревшие версии операционной системы Android. Речь идет о сборках 4.0.1 и ниже.

Данную информацию подтверждает и официальный сайт мессенджера. Эксперты советуют обновить ОС для уровня не менее 4.1, чтобы ваш Android продолжал обеспечивать работу мессенджера. Разумеется, это нудно только тем пользователям, которые действительно общаются при помощи WhatsApp.

Если же у вас iPhone, то операционная система должна быть не ниже iOS 10. Специалисты советуют по возможности сразу обноситься до iOS 15, чтобы надолго забыть о проблеме.