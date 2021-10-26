Эксперты рассказали о процессоре в MacBook Air 2022

Внимание экспертов на этот раз привлек необычно мощный процессор, который разработчик использовал в конструкции нового MacBook Air 2022. Речь идет о так называемом чипе M2.

Как отмечают специалисты, до сих пор не опубликованы точные технические характеристики данного процессора, хотя все уверены в его невероятной мощности. Это создает интригу и даже некоторую атмосферу загадочности, которая сама по себе привлекает внимание к данной модели MacBook.

Возникает вопрос о том, действительно ли чип такой мощный или компания просто сделала маркетинговый ход? Ведь устройство-то не относится к классу профессиональный, а значит слишком дорогих чипов не требует. С другой стороны, эксперты напоминают, что предыдущая версия чипа М1 порадовала пользователей.