Мнение: COVID-19: белый всадник Апокалипсиса

Реконструкция вируса SARS-CoV-2,, вызывающего COVID-19

Согласно представлению христианства Апокалипсис — катаклизмы и бедствия, предшествующие концу света. По мнению Иоанна Богослова начало Апокалипсиса будут предвещать четыре всадника, первым из которых появится всадник на белом коне. Этого всадника богословы называют по разному, в том числе Гражданской войной (Внутренним раздором) и Чумой. Пандемия COVID-19 несет оба эти символа, причем масть коня первого всадника ассоциируется с традиционным цветом больниц.

Бесспорно, пандемия COVID-19 принесла много бед, однако планетарной катастрофой она всё же не стала. Но то, как протекает пандемия, должно служить, подобно Всаднику на белом коне, грозным предупреждением человечеству.

Специфика взаимоотношения организма и инфекционного агента такова, что никакая инфекция в принципе не может обречь человечество на смерть. Естественный конец света может произойти только при неожиданной космической катастрофе или неизбежной эволюции Солнца. Несомненно человечество может избежать этого путем переселения в другие планетарные системы. Однако это может быть реализовано, если будет предотвращен раздор, ведущий с неизбежностью к термоядерной войне, которая, если и не уничтожит человечество, то надолго (или навсегда) сможет лишить его интеллектуальных и материальных ресурсов, которые необходимы для освоения космического пространства.

Конец света, как сказал патриарх Кирилл, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит “тотальное господство зла”. То, как протекает пандемия COVID-19, указывает, как господство зла становится тотальным.

Главное зло для человечества — эгоизм личности, лежащий в основе эксплуатации человека человеком. Эгоизм — черта присущая человеку, как биологическому существу. Культура, сформированная в процессе становления общества, эгоизм личности, как физиологически обоснованную черту человека, значительно ослабляет, но полностью пока не искоренило. В экономической сфере проявлением зла эгоизма является капитализм, а в политической сфере — либерализм. Эгоизм ярко проявился в период пандемии COVID-19: антивакцинаторство, пренебрежение правилами гигиены, игнорирование рекомендаций санитарных служб, рост продажи поддельных сертификатов о вакцинации, наводнение рынка сомнительными тестами на вирус SARS-CoV-2 и нежелание правительств отказаться от либеральных догм не дают эффективно противодействовать пандемии. И на этом фоне одни люди умирают, а другие обогащаются!

В период пандемии COVID-19 усилился внутренний раздор в ряде стран. Особенно характерны в этом отношении США, с возникшим в этой стране движением Жизни чёрных важны, и Украина, где с новой силой разгорается Гражданская война.

Межгосударственный раздор обострился в связи с эпопеей вокруг антиковидной вакцины Спутник V — Украина отказывается её использовать, а ЕС признавать эффективность её применения. НАТО разрабатывает планы термоядерной войны с РФ, а Турция выступает за ревизию итого 2-ой Мировой войны и ставит под сомнение существования ООН. К тому же пандемия COVID-19 привела к обострению межгосударственных экономических проблем, таких как, например, запуск в эксплуатацию Северного потока 2. На горизонте межгосударственных отношений вновь замаячил Всадник на рыжем коне (Война).

Но не всё так уж и катастрофично для человечества в целом. Социально ориентированные государства довольно успешно справляются с пандемией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Прежде всего этому способствовала хорошо развитая система общественного здравоохранения и отказ от догм либерализма. Важнейшим этапом в борьбе с распространением этой и других инфекций является выявление первых носителей в очаге поражения. Тест на соотношение у пациента иммуноглобулинов классов IgG и IgM, специфических к вирусу SARS-CoV-2, позволяет это сделать. А дальше дело за государственными органами. Если первый зараженный в эпидемиологическом очаге заболел из-за пренебрежения предписаний государств, то он должен быть примерно наказан, если нет — то должны сделать соответствующие выводы руководители санитарно-эпидемиологической службы.

Во Вьетнаме граждане страны, не соблюдающие предписания властей и ставшие распространителями инфекции, получают реальные сроки тюремного заключения. Так, например, человек, не исполнявший нормы санитарии в результате чего заразились шесть других людей, получил четыре года тюрьмы. Жестко, но справедливо и эффективно — в этой стране пандемия COVID-19 практически преодолена.

Пандемия COVID-19 помогла странам протестировать национальные службы Гражданской обороны, эффективность работы других структур, обеспечивающих ликвидацию последствий Чрезвычайных ситуаций. А это весьма актуально ввиду обострения межгосударственных отношений и реальной возможности возникновения термоядерной 3-ей Мировой войны. Теоретически такое развитие событий может привести к концу света. Однако это мало вероятно — полностью ядерный потенциал вероятных участников конфликта реализован быть не может, ядерная зима может не наступить, а с последствиями радиационных поражений эффективная служба Гражданской обороны вполне может справиться. Бесспорно, 3-тья Мировая война приведет к появлению Всадника на вороном коне (Голода), но может предотвратить конец света для человечества.

Несомненно главные участники грядущего термоядерного конфликта, предтечей которого является Всадник на белом коне, если и не будут полностью уничтожены, то их значение в международных отношениях будет обнулено. «Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра» — выжившая часть человечества, живущая в социально ориентированных государствах, получит тяжелый урок и не станет дожидаться Всадника на бледном коне.

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