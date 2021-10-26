В США хотят перерисовать границы штатов из-за политических разногласий

Три округа в штате Мэриленд хотят перейти в состав Западной Вирджинии, передаёт Fox News. Как отмечает губернатор Западной Вирджинии, республиканец Джим Джастис, процедура изменения границ непроста, однако в конечном счёте выиграют все, ведь три республиканских округа — как «заноза» для властей Мэриленда, выбравших «махровый либерализм».

Мы хотим узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Три республиканских округа на западе Мэриленда хотят выйти из состава Мэриленда и стать частью Западной Вирджинии. Посмотрим, что из этого выйдет. Но это самые западные округа Мэриленда. Вот они на экране. Округ Гарретт, округ Аллегейни и округ Вашингтон. Будет ли Западная Вирджиния рада их принять?

ДЖИМ ДЖАСТИС, губернатор Западной Вирджинии: Конечно! Конечно, без проблем! Западная Вирджиния примет всех! Но при всём при этом мы знаем, что дело это непростое, этим людям придётся плыть против течения. Но ведь эти люди недовольны, они хотят уйти (из штата Мэриленд. — ИноТВ). Почему бы не захотеть присоединиться к Западной Вирджинии?

А какова процедура…

ДЖИМ ДЖАСТИС: У нас лучшие в стране показатели роста ВВП… Простите?

Как это делается?

Мне очень интересно, какова процедура. Что должны делать эти округа, чтобы добиться своего? Вы говорите, это будет непросто. А что именно они должны делать?

ДЖИМ ДЖАСТИС: Я думаю… Процедура такова: Западная Вирджиния соглашается принять, Мэриленд соглашается отпустить, затем своё согласие даёт федеральная власть, и они могут присоединяться! И тогда будет назначена цена — Западная Вирджиния должна будет продолжительное время выплачивать Мэриленду какую-то компенсацию. Но вообще, путь есть!

Знаете, давным-давно Западная Вирджиния была частью Вирджинии, а потом вот так мигрировала. И так далее. Путь есть. Это не пустая несбыточная мечта. Конечно, это заплыв против течения, но тем не менее…



Господин губернатор, какова вероятность того, что Мэриленд на это пойдёт, отпустит эти округа?

ДЖИМ ДЖАСТИС: Как я уже говорил, шансы, наверное, невысоки, но есть вот какая вероятность… Вот о чём я подумал: ведь для Мэриленда эти округа — как заноза. Если Мэриленд хочет удариться в такой махровый либерализм, в такой абсурд, эти округа гораздо больше похожи на типичные округа Западной Вирджинии, а не Мэриленда. И если Мэриленд хочет выйти за все рамки, я скажу: «Отпустите их!»

Балтимор тоже может так сказать! «Эй, отпустите их!» Очень интересно. Иногда нам кажется, что всё должно оставаться статичным, таким, как есть. Но если произойдёт что-то подобное, надо присмотреться к Западному Вашингтону, Западному Орегону и глубинке Калифорнии.

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года.