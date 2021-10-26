Какие сапоги купить на конец осени и зиму 2021-2022-го: модные варианты

Сейчас наступила золотая осень. А значит, что настал момент утеплиться. Самое время, чтобы приобрести сапоги на зиму и позднюю осень. Безусловно, обувь на такое время года должна быть красивой, теплой, модной и удобной. В нашей статье мы рассмотрим трендовую обувь.

Сапоги с широким голенищем в моде

Такая обувь – это хит сезона. Важно, чтобы носок был заостренным, а высота каблука – около 5 см. Подобное решение является оптимальным. Поздней осенью довольно-таки проблематично ходить на шпильке. А вот плоская подошва далеко не всем девушкам нравится. Отметим, что данная обувь представлена в нескольких цветах. Консервативно настроенные дамы выбирают, конечно же, черный. Те, кто хочет что-то оригинальное, выбирают светло-серые сапоги с неконтрастным принтом, который имитирует кожу рептилии.

Кремовая обувь

Кремовые сапоги – универсальное решение. Такую обувь можно совмещать с любыми вариантами верхней одежды. Модель высотой до колена. Голенище у сапог широкое, высота каблука составляет 5 см. Молния вшита в нижнюю часть сапога.

На каблуке

Такая модель приглянется тем, кто не представляет себе обувь без высокого каблука. Носок у модели заостренный, голенище узкое. Высота каблука – 7 см. Основная изюминка обуви – красивый цвет (розовато-сиреневый с перламутром).

Сапоги цвета хаки

Несмотря на то что у модели высокое, широкое голенище, она выглядит очень изящно. Такая обувь не годится для гололеда, но для сухой погоды подойдет идеально.

Сапоги серого цвета с розовым подтоном

Модель выглядит очень женственно, она на высоком (7 см) каблуке. У сапог заужен носок. Также имеется интересная деталь – ремешок на пряжке, который опоясывает ногу чуть выше линии лодыжки.

Светло-голубые сапоги

Модель классическая, представлена на невысоком каблуке (4 см). Внимание привлекает необычная фактура и цвет. Нужно отметить, что имитируется кожа рептилии в двух вариантах – с крупными и мелкими чешуйками.

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Бордовые сапоги

Голенище выполнено из мягкой замши, а нижняя часть – из кожи. Подобная комбинация материалов выглядит стильно. У сапог широкий каблук высотой 3 см и заостренный носок.

Коричневая модель

Сапоги для тех, кто любит практичность. Фасон у них классический, а голенище широкое. В такие сапоги удобно заправлять джинсы. Модель представлена на каблуке 1,5 см. Подошва у сапог рельефная, поэтому можно чувствовать себя уверенно в любую погоду.

Сапоги с “ушками”

Модель без застежек, замков. Для удобства есть специальные «ушки» в верхней части голенища.

Оригинальные комбинированные серые сапоги

У этих сапог голенище выполнено из плотного трикотажа, а нижняя часть – из бархатистой замши. Модель на толстой подошве подходит для сухой погоды.