Песков предупредил Молдавию о высоких ценах на газ у третьих стран

Молдавия потратит больше средств на закупку газа у третьих государств, чем на покупку топлива у России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран «это дело молдавской стороны». «Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной», – передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что предложенная Газпромом цена «весьма благоприятна для молдавской стороны».

«Контакты будут продолжаться», – сказал Песков, подчеркнув, что позиция «Газпрома» прекрасно известна, «она тщательно выверена, понятна и обоснована».

Он не стал давать оценку причин того, что переговоры Молдавии с Газпромом пока безрезультатны. «Сейчас все-таки идут контакты и нужно меньше сейчас давать какие-то оценки. Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию, здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона», – сказал Песков.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.