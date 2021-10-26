В Амстердаме рассказали, где будет храниться скифское золото

«Скифское золото» будет находиться в музее Алларда Пирсона до окончательного решения о принадлежности экспонатов, сообщил официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге.

«Мы будем ждать окончательного решения суда. Данное решение мы не можем назвать окончательным, потому что у сторон сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов». «Пока же мы продолжим хранить эти объекты», – приводит его слова ТАСС.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны определится с местом хранения коллекции скифского золота из крымских музеев, это может быть собор Святой Софии.

«Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут в Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться», – сказал Шмыгаль на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

Шмыгаль считает, что артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве.

Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин считает, что никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине нет.

«Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть», – сказал он агентству.

Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.