Ребенка и двоих взрослых нашли убитыми на западе Москвы

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26.10.2021, 13:22, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеДвое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти», – передает ТАСС слова Ивановой. На место выехал руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Обстоятельства и причины тройного убийства выясняются.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ребенку восемь лет. На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Ранее в деревне Панарино в Тульской области пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.



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