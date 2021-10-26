 

“Сисяндры – огонь”, “Кайфовая сучка”. Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец

26.10.2021, 13:20, Новости дня
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Певица снялась в брючном костюме из прозрачной ткани.

“Танцы задним числом”. Никогда не поздно быть собой. С собой в согласии”, – написала она.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Кайфовая вы сучка”, – прокомментировала подписчица lik3792.

“Сисяндры – огонь”, – написал maximchuyko.

“Сексуальная дамочка”, – отметил arnold_vitalik.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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