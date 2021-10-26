 

Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал

26.10.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жена ведущего позировала в кадре в мини-шортах и топе, дополнив образ сапогами с высокими голенищами. Во время съемки Кристина Остапчук принимала различные позы, а в конце ролика подняла ногу.

“А почему бы и нет? Люблю в себе свои разные стороны! Бываю строгой и деловой в работе, бываю кокеткой в баре, бываю сосредоточенной под просмотр сериала, а бываю вот такой – с чертиками и огоньками в глазах! Со мной никогда не соскучится любимый”, – написала она.

“Ауф”, – отреагировал на ролик Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от kristygor (@kristygor)

Контекст:

Кристина и Владимир Остапчуки поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. 

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Китай готов скупать инфраструктуру, чтобы приблизиться к Арктике

23.07 / Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19

25.06 / Samsung выпустит новые складные смартфоны специально для Китая

05.10 / В Харьковской области ремонтируют дорогу к музею, где хранятся работы Пикассо и Малевича

22.06 / ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29. Фото

13.07 / В ВОЗ назвали опасной тенденцией смешивание вакцин от COVID-19

26.02 / Экс-военнослужащего осудили за хищение экипировки дивизии МО в Подмосковье

05.02 / «Главный по реальности» – в США хотят создать подобие Министерства правды

08.11 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Эрдоган призвал Путина убедить Армению “воспользоваться здравым смыслом”

23.09 / Компания Volkswagen может выпустить внедорожник под названием Scout

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика