 

Зеленский возглавляет президентский рейтинг, Разумков – в пятерке лидеров – опрос

26.10.2021, 13:20, Новости дня
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На выборах главы государства действующего президента готовы поддержать 25,7% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – 14%.

В первой пятерке также сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (11,7%), лидер “Батьківщини”, нардеп Юлия Тимошенко (10,1%) и бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (8,8%).

Следом идут лидер партии “Наши” Евгений Мураев (6,3%) и лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (5%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью “лицом к лицу” по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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