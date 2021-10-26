 

Киевские Золотые ворота вошли в рейтинг лучших районов мира по версии издания Timeout

26.10.2021, 13:20, Новости дня
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Выше Киева в рейтинге расположились, в частности, районы Дублина, Мельбурна, Гонконга, Нью-Йорка. В то же время украинская столица обошла Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

“Там, где когда-то был великолепный вход в средневековый Киев, теперь вы найдете очаровательный район, источающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Гончара в самом сердце старого Киева сменяются со скоростью метеоритов. Территория вокруг Золотых Ворот теперь наполнена модными барами, великолепным стрит-артом, незаметными кафе, дизайнерскими бутиками и местами с пирожными, наполненными ностальгией”, – сказано в материале.

Авторы описывают Золотые Ворота как место как перспективное лицо Киева и его “вкус”. Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот.

Инфографика: kyiv.comments.ua
Контекст:

В августе 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работает над тем, чтобы через пять лет столица Украины вошла в топ-100 городов мира. По его словам, для достижения этой цели городские власти должны работать в нескольких направлениях: это транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология. 

В мае 2021 года столица Украины вошла в список из 100 лучших городов мира – в международном рейтинге компании Resonance Киев занял 87-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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