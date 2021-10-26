В Моршине, где в рамках эксперимента привили 70% населения, нет госпитализированных с COVID-19

“В Моршине, где вакцинировано более 70% жителей, ни один человек не находится в больнице COVID-19. К началу августа по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в Моршине было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами было вакцинировано 66% взрослых жителей. Летом в городке совсем не было больных коронавирусной болезнью, а сейчас там регистрируют единичные случаи, поскольку болеют преимущественно невакцинированные люди”, – сообщила пресс-служба со ссылкой на слова координатор по вакцинации против COVID-19 во Львовской области Олега Когута.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1977235695772859

Мэр Моршина Руслан Ильницкий сообщил “Укринформу”, что сейчас в городе 22 человека болеют COVID-19.

“Из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма “Дельта” имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеет в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции”, – сказал он.

Ильницкий сообщил, что благодаря вакцинации город выходит из экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями.

“Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%”, – сказал мэр.

“Укринформ” отмечает, что по состоянию 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.

Контекст:

Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В городе проживает 4239 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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