Перспективная крипта или во что лучше вложить деньги

26.10.2021, 13:25, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Самые распространенные во всем мире криптовалюты – это Биткоин и Эфириум. Но для того, чтобы инвестировать в них, необходимо обладать неплохими финансовыми возможностями. Если их нет – можно вложиться в другие валюты. Новые виды часто стоят не более нескольких долларов. Рассмотреть перспективные криптовалюты для инвестирования можно на сайте онлайн. Однако, предсказать успешность того или иного вида монеток практически невозможно. Для этого нужно мониторить все детали и быть в курсе всех новостей этой области.

Чтобы не лишиться всех вложений, нужно инвестировать в разную крипту. Со временем одна из них вырастет, другая – напротив. Но так вы сможете сохранить хоть часть от вашего вклада. А если повезет, увеличить капитал. Со временем вы станете понимать, что такое значение токенов в блокчейне и прочие показатели на бирже. Если захотите, сможете стать брокером или аналитическим экспертом, составляющим прогнозирование, которое на начальном этапе вы сможете читать каждый день на главной странице онлайн-биржи.

Список перспективных валют этого года

Хоть вложения в крипту и рисковые, многие все-таки получают неплохой доход на них. Все, что для этого требуется – оценить эффективность вклада с учетом таких показателей:

динамика за последние 6 месяцев;

общая рыночная капитализация;

популярность среди профессионалов и обычных пользователей;

какие функции решает валюта;

понятность интерфейса;

возможность быстрого вывода заработка.

Для игры в долгую лучше выбирать стабильные монеты. Это увеличит ваши шансы выручить с этого прибыль. Для этого изучите как и где купить криптовалюту самостоятельно или с помощью специалиста, а затем начинайте учиться инвестированию.

Лучшие криптовалюты для инвестирования

Биткоин

Самая первая криптовалюта, которая за десять лет только растет. Когда-то она стоила меньше одного доллара. Сегодня же ее ценник переваливает за 60 000 долларов США. Биткоин торгуется на всех биржах.

Эфириум

Считается конкурентом предыдущей. Она держится на второй позиции в общем рейтинге валют. Представляет собой целую экономическую систему с отдельно разработанной платформой. На данном этапе в системе добавили смарт-контракты, позволяющие подписать сделку онлайн.

Лайткоин

Является представителем первого лайткоина. Он уникален тем, что отличается от битка. Стоимость этой монеты непрерывно увеличивается, что позволяет назвать ее перспективной.