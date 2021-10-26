Американский адмирал пообещал принудить Европу к трансатлантическому сотрудничеству

Первый в США адмирал-трансгендер Рэйчел Левин раскритиковал нерешительность европейских коллег по НАТО в борьбе с Россией и пообещал принудить союзников к расширению трансатлантического сотрудничества.

Отвечая на вопрос журналистов о пассивном участии европейских флотов в учениях НАТО, адмирал не сдержался и назвал союзников «Putin’s f…ing slaves» ([долбанными] рабами Путина – ред.). По словам адмирала Левина, зависимость Европы от энергоресурсов России сделала её слабой и податливой. Для восстановления авторитета Североатлантического альянса необходимо принудить командования европейских государств к трансатлантическому сотрудничеству, расширить масштабы совместных учений, добиться увеличения разнообразия и представленности различных меньшинств в армиях, а также отказаться от старомодных тканевых мундиров в пользу искусственной кожи.

«Французам и англичанам нужна крепкая рука. Сильный кулак старшего брата, который всегда стоит за спиной. Они должны чувствовать это своим нутром, должны понимать, что откупиться и пойти на попятную не получится. Союзы не продаются за 300 долларов. Я лично встречусь с начальниками военно-морских штабов европейских стран и устрою им показательную порку. Кому-то из них даже, возможно, придётся порвать карьеру, но это необходимо во имя нашего великого Альянса», – считает адмирал Левин.

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