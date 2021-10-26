В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“В Москве нет и не планируется локдауна”, – заверил Песков.

Тем не менее, представитель Кремля напомнил, что президент призвал глав регионов активнее использовать особые полномочия по продлению карантинных мер, сообщает Ura.ru.