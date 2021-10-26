Сторонники теорий заговора о COVID-19 имеют повышенный риск заражения и увольнения



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В апреле 2020 года года, когда страны начали массово вводить ограничения после объявления пандемии, ученые из Университета Амстердама провели опрос 5,7 тысячи жителей Нидерландов с целью выяснить, насколько люди подвержены теориям заговора. Респондентов спросили, считают ли они коронавирус биологическим оружием или всемирным заговором для ограничения прав и свобод граждан.

Спустя восемь месяцев ученые снова опросили тех же респондентов о том, приходилось ли им сдавать ПЦР-тест и какой результат они получили, а также о том, нарушают ли они ограничительные меры и как пандемия изменила их жизнь.

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Ковид-диссиденты ожидаемо чаще избегали соблюдения мер профилактики, кроме того, в этой группе риск заражения был выше по сравнению с теми, кто не придерживался теорий заговора. По мнению ученых, такие люди с большей вероятностью не откажутся от многолюдной вечеринки и будут пренебрегать масками и другими мерами защиты от вируса.

Результаты опроса также показали, что сторонники теорий заговора чаще оставались без работы и постоянного дохода, что, вероятно, указывает на их напряженные отношения с окружающими, в том числе коллегами.

«Даже если теория заговора крайне неправдоподобна с точки зрения логики или научных данных, она может оказывать серьезное влияние на отношения с людьми, эмоции и поведение», — сообщили авторы исследования.