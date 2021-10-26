Разгул террора: граждане Мозамбика хотят возвращения «вагнеровцев»

Мозамбик уже несколько лет находится под гнетом исламистов, которые активно захватывают страну. Террористы заполонили весь регион Кабо Дельгадо, которые богат природным газом. Боевики даже начали вылазки в соседнюю Танзанию. Правительство африканской страны не способно справится с бандитами и пытается найти союзников.

Стоит отметить, что РФ уже помогала Мозамбику избавиться от исламистов в 2019 году. Тогда «ЧВК Вагнера» смогла нанести тяжелое поражение боевикам, а после местное правительство решило, что больше не нуждается в российской поддержки и «вагнеровцы» покинули страну.

В результате спустя пару лет разгул терроризма снова набрал обороты, а местная армия оказалась недееспособной. Правительство Мозамбика пригласило для защиты южноафриканскую ЧВК DAG. Однако она не смогла справиться с исламистами, а еще привлекла внимание правозащитников из-за своих преступлений против мирного населения. Цели американцев, которые ввели небольшой контингент в страну, по некоторым данным, куда менее благородны, чем заявляется: США заинтересованы в контроле над месторождениями природных ресурсов, для чего очень полезны контролируемые боевики.

На фоне ужаса, который творится в стране, мозамбикские газеты и мирные граждане часто вспоминают российскую «ЧВК Вагнера» и просят вернуть россиян в страну. Стоит отметить, что сейчас «вагнеровцы» занимаются обучением национальной армии в Мали.