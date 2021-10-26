Разгул террора: граждане Мозамбика хотят возвращения «вагнеровцев»
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Мозамбик уже несколько лет находится под гнетом исламистов, которые активно захватывают страну. Террористы заполонили весь регион Кабо Дельгадо, которые богат природным газом. Боевики даже начали вылазки в соседнюю Танзанию. Правительство африканской страны не способно справится с бандитами и пытается найти союзников.
Стоит отметить, что РФ уже помогала Мозамбику избавиться от исламистов в 2019 году. Тогда «ЧВК Вагнера» смогла нанести тяжелое поражение боевикам, а после местное правительство решило, что больше не нуждается в российской поддержки и «вагнеровцы» покинули страну.
В результате спустя пару лет разгул терроризма снова набрал обороты, а местная армия оказалась недееспособной. Правительство Мозамбика пригласило для защиты южноафриканскую ЧВК DAG. Однако она не смогла справиться с исламистами, а еще привлекла внимание правозащитников из-за своих преступлений против мирного населения. Цели американцев, которые ввели небольшой контингент в страну, по некоторым данным, куда менее благородны, чем заявляется: США заинтересованы в контроле над месторождениями природных ресурсов, для чего очень полезны контролируемые боевики.
На фоне ужаса, который творится в стране, мозамбикские газеты и мирные граждане часто вспоминают российскую «ЧВК Вагнера» и просят вернуть россиян в страну. Стоит отметить, что сейчас «вагнеровцы» занимаются обучением национальной армии в Мали.
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