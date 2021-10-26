Эксперты рассказали, почему может не заряжаться смартфон

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26.10.2021, 12:54, Новости дня
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Почти каждый владелец смартфона сталкивается с такой ситуацией: в какой-то момент, обычно через несколько лет эксплуатации, его мобильный гаджет никак не может зарядиться.

Эксперты советуют не паниковать, так как ничего ужасного в этом нет. По словам специалистов, существует несколько весьма распространенных причин проблем с зарядкой аккумулятора умного электронного устройства.

Быть может, просто сломалось зарядное устройство. Кстати, проблемы с ними возникают значительно чаще, чес с самими смартфонами. Кабель – еще более слабое место в гаджете. Если взамен переломавшегося фирменного вы станете применять нестандартный кабель, примерно подходящий под разъем, готовьтесь к сюрпризам. Специалисты вообще не советуют ради небольшой экономики устраивать для своего смартфона такие стрессы.

Также проблемы могут возникнуть с разъемом. С первого дня эксплуатации с ним нужно вести себя очень осторожно. Любой рывок может нанести непоправимый вред. Наконец, может исчерпать свой ресурс аккумулятор. Такая проблема обычно появляется через несколько лет интенсивной эксплуатации.



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