Мнение: Устойчивость фашистских режимов в зависимости от внешних и внутренних факторов





Из определений фашизма наиболее адекватно данное Г.Димитровым:

«Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам.» – естественно с учетом поправок на изменившуюся ситуацию и злободневные эмоции (там имелся в виду, в первую очередь, фашизм германский)

Так вот – "почему-то вдруг сейчас" решил осветить проблему обозначенную в заголовке

ИТАК: https://nosikot.ru/ustojchivost-fashistskih-rezhimov-v-zavisimosti-ot-vneshnih-i-vnutrennih-faktorov/

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