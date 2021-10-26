 

Даже астрологи не знают их секрета молодости: 3 знака Зодиака, которые выглядят моложе своих лет

26.10.2021, 12:38, Разное
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Есть люди, которые выглядят значительно моложе своих лет. И дело не только в генетике, а в тех усилиях, которые они прилагают к тому, чтобы сохранить молодость. Вот, о представителях каких знаков зодиака идет речь.

Дева

Представители земной стихи прекрасно знают, что стрессы, переживания — все это негативным образом отражается на внешности. Поэтому к чему лишний раз беспокоиться? Нужно заботиться о своем психическом здоровье и эмоциональном состоянии, чтобы избежать преждевременного старения.

Лишние килограммы Девам неведомы, поскольку они очень дисциплинированны и строго придерживаются диеты. Активный образ жизни – это вообще их вторая натура. Представители земной стихии чувствуют угрызения совести, когда лежат на диване, поэтому всегда находятся в движении.

Скорпион

Представители водной стихии обладают особым шармом и магнетизмом. Они всегда привлекательны для противоположного пола: причем, для этого им не нужно прилагать никаких усилий. И все же Скорпионы предпочитают на всякий случай поддерживать себя в форме. Они следят за внешностью, поскольку хотят выглядеть безупречно, чтобы еще больше сразить всех наповал.

Любые ограничения (например, в пище) они воспринимают как возможность лишний раз проверить свою силу воли. А сила воли, поверьте, у них железная.

Стрелец

Знаете, какие люди чаще всего выглядят моложе своего возраста? Те, которые в душе остаются детьми. Стрельцы — это яркий тому пример. Они любят жизнь во всех ее проявлениях, всегда открыты для всего нового. Именно такой подход позволяет представителям огненной стихии долго оставаться молодыми не только в душе, но и внешне.

В пятьдесят лет приходит осознание приближающейся старости. Стрельцов это «подстегивает» еще больше. Они не согласны мириться со своим возрастом и уходить на покой. Представители огненной стихии начнут борьбу со старением и весьма в этом преуспеют.



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