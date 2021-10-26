Названы причины ухудшения отношения финнов к РФ

«Старшее поколение финнов помнит, за счет чего Финляндия совершила экономическое чудо, а молодежь более подвержена информационной пропаганде, поэтому она негативно относится к России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее в Хельсинки опубликовали результаты опроса, согласно которому отношение жителей Финляндии к РФ значительно ухудшилось.

По мнению политолога Александра Носовича, качественных изменений в отношении финнов к РФ не произошло. «Половина финнов всегда была негативно настроена по отношению к русским. Мягко говоря, они нам не братский народ в силу очень большой разницы менталитетов и исторического опыта», – отметил он.

«Но в отличие от стран Балтии, финны всегда очень четко разделяли свое личное отношение к РФ и потенциальные выгоды, которые Финляндии дает соседство с нашей страной», – отметил эксперт. В этой связи Носович напомнил о том, за счет чего Финляндия смогла совершить так называемое «финское экономическое чудо».

«Бывшая национальная окраина Российской империи, глубоко депрессивная, отсталая и аграрная страна, в прямом смысле слова «медвежья дыра», стала одним из самых экономически развитых государств мира во многом благодаря прагматичному сотрудничеству с СССР, а после его распада с Россией, – рассказывает политолог. – Старшее поколение финнов помнит об этом. Они знают, за счет чего начинался финский экономический рост в 1950-1960 годах. А молодежи сейчас вбивают в голову, что развитая финская экономика – это результат инноваций, стартапов и хайтека. Сейчас, возможно, все это имеет место быть, но база экономического благополучия страны закладывалась в 50-х годах именно за счет торгово-промышленной кооперации с Советским Союзом».

«Этот исторический бэкграунд определяет тему вступления Финляндии в НАТО, которая особенно активно поднимается в политическом дискурсе страны после событий на Украине в 2014 году, – указал Носович. – Основная цель наиболее агрессивных кругов Запада состоит в том, чтобы включить эту нейтральную страну в военно-политический блок. Но эти действия сталкиваются с очень серьезным противодействием финнов, которые знают свою историю и осознают, чем они обязаны Советскому Союзу и России».

«Поэтому независимо от того, эволюционирует или деградирует отношение финнов к РФ и русским, вопрос вступления страны в НАТО остается неизменным, – уверен эксперт. – Большинство жителей страны в той или иной форме выступают против этого и считают, что Финляндия сама способна себя защитить в случае военного конфликта. Кроме того, конструктивный диалог с Москвой, по мнению действующей власти в Хельсинки, обеспечивает безопасность страны лучше, чем конфронтация».

Тем не менее эксперт указывает на наличие в Финляндии радикальных точек зрения касательно отношений с Россией. По его мнению, главным катализатором негатива в адрес Москвы стали события на Украине в 2014 году. «Самый главный тезис западных агентов влияния, агитирующих за вступление Финляндии в НАТО – это то, что «Россия нападет на Финляндию так же, как она напала на Украину». В этой связи раскручиваются мифы о том, что Москва стремится воссоздать Российскую империю», – отметил Носович.

«К этому добавился новый элемент антироссийской пропаганды Запада – миграционная тема. На фоне кризиса на границах прибалтийских стран и Белоруссии в финском обществе пошли разговоры о том, что РФ начнет против страны гибридную войну, в результате чего в Финляндию хлынут толпы мигрантов», – заключил собеседник.

Ранее стало известно, что отношение жителей Финляндии к РФ значительно ухудшилось. Почти 60% финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%. Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.

Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в РФ и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».

Результаты исследования основаны на ответах более двух тысяч человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны с 18 до 79 лет.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Между тем в НАТО заявили, что ценят конструктивный диалог между Хельсинки и Москвой. При этом генсек Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Финляндии, но решение о членстве в альянсе остается за ней. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией.