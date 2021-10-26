Украина направила Саакашвили доктора

Украина направляет в Грузию врача-реаниматолога для помощи экс-президенту, гражданину Украины Михаилу Саакашвили, сообщил адвокат арестованного 1 октября и голодающего с того дня главы украинского исполкома реформ Георгий Гелхаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «грузинские медики уже дважды за время голодовки спасли Саакашвили от смерти, за что тот им очень благодарен».

При этом он подтвердил, что Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу, а хочет только в гражданскую клинику.

Адвокат сообщил, что во все обстоятельства «активно включена украинская сторона, администрация президента Украины».

«Все болельщики Грузии нервничают из-за здоровья Саакашвили. Прибыл врач из Голландии», – сообщил Гелхаури.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что «маскарад, театр закончатся 30 октября (второй тур муниципальных выборов), народ устал, стыдно просто».

По его словам, никаких привилегий у Саакашвили в заключении не будет.

«Будучи президентом, Саакашвили думал, что стоит выше закона, потому он угнетал народ, отнимал бизнес, дома, его партия и его палачи пытали и убивали. Сейчас он просчитался, приехав и оказавшись в тюрьме, где будет сидеть долго», – сказал председатель правительства Грузии.

По его словам, «Саакашвили – лжец, симулянт. Если он решил голодать по собственной воле, то пусть подчиняется правилам администрации тюрьмы и протоколу».

Как сказал Ираклий Гарибашвили, бывший президент добивается перевода в гражданскую клинику, рассчитывая, что сторонники смогут его освободить оттуда.

«Это – большие иллюзии», – сказал премьер-министр.

«Все те заключенные, которые голодают, в случае необходимости переводятся в тюремную больницу, где есть все необходимые условия», – отметил он.

«Эта позиция пересмотру не подлежит», – сообщил премьер-министр.