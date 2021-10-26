Апелляционный суд Амстердама признал «Скифское золото» наследием Украины

Амстердамский апелляционный суд счел «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

«Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – сообщила председательствующая судья, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.