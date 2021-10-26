 

Апелляционный суд Амстердама признал «Скифское золото» наследием Украины

26.10.2021, 12:28, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеАмстердамский апелляционный суд счел «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

«Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – сообщила председательствующая судья, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.



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