 

“Укроборонпром” в 2021 году нарастил объем произведенной продукции почти до 27 млрд грн

26.10.2021, 12:26, Новости дня
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За девять месяцев этого года предприятия “Укроборонпрома” увеличили объемы производства почти на 6 млрд грн. За аналогичный период 2020 года стоимость их продукции составляла 21,05 млрд грн.

Общий объем поступлений средств от внешнеэкономической деятельности предприятий концерна и спецэкспортеров с начала года составляет $778,8 млн, что на $135,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

“Кроме того, в рамках реализации государственных целевых программ удалось обновить производственные мощности предприятий – участников концерна. Так, стоимость нового оборудования, переданного в течение девяти месяцев 2021 года на баланс предприятий и введенного в эксплуатацию, составляет 297 млн грн”, – добавили в “Укроборонпроме”.

Контекст:

“Укроборонпром” объединяет более 100 государственных предприятий и заводов в основных стратегических отраслях оборонной промышленности страны. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 67 тыс. сотрудников, сказано на сайте концерна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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