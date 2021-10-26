“Укроборонпром” в 2021 году нарастил объем произведенной продукции почти до 27 млрд грн
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За девять месяцев этого года предприятия “Укроборонпрома” увеличили объемы производства почти на 6 млрд грн. За аналогичный период 2020 года стоимость их продукции составляла 21,05 млрд грн.
Общий объем поступлений средств от внешнеэкономической деятельности предприятий концерна и спецэкспортеров с начала года составляет $778,8 млн, что на $135,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
“Кроме того, в рамках реализации государственных целевых программ удалось обновить производственные мощности предприятий – участников концерна. Так, стоимость нового оборудования, переданного в течение девяти месяцев 2021 года на баланс предприятий и введенного в эксплуатацию, составляет 297 млн грн”, – добавили в “Укроборонпроме”.
Контекст:
“Укроборонпром” объединяет более 100 государственных предприятий и заводов в основных стратегических отраслях оборонной промышленности страны. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 67 тыс. сотрудников, сказано на сайте концерна.
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