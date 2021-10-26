Капитализация компании Tesla Inc превысила $1 трлн

Акции Tesla подорожали на 14,9% (до $1045,02). Это сделало компанию первым в мире автопроизводителем стоимостью выше $1 трлн. Таким образом, отмечает агентство, Tesla присоединилась к так называемому элитному клубу технологических и нефтяных компаний.

Возглавляют список самых дорогих в мире компаний Apple (капитализация – $2,5 трлн), Microsoft ($2,3 трлн) и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco (более $2 трлн).

Генеральный директор Tesla Илон Маск также сообщил в Twitter о рекордной капитализации компании.

Wild * T1mes!

— Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

Контекст:

Компания Tesla была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Генеральный директор компании – Илон Маск. Среди инвесторов Tesla Inc – основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель eBay Джефри Сколл, Daimler AG, Toyota и Илон Маск.

В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, а седан Tesla Model 3 – самым продаваемым электромобилем в истории.

В июле 2021 года выручка Tesla почти удвоилась по сравнению с 2020 годом и составила около $12 млрд.

Аналитик финансовой компании Morgan Stanley Адам Джонас считает, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

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