Ляшко назвал области, в которых на прошлой неделе сделали наименьшее количество прививок от COVID-19

Он отметил, что на прошлой неделе сделали более 1,5 млн прививок, и количество населения, вакцинированного минимум одной дозой, возросло на 2,7%.

“Наименьший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях”, – сказал он.

Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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