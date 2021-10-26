Звезда “Великолепного века” Узерли оголилась полностью

Актриса позировала абсолютно голой, с патчами под глазами.

Узерли отметила, что снимок был сделан в Берлине (Германия).

Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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