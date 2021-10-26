 

Жуткое ДТП в Подмосковье унесло жизни трех человек

26.10.2021, 12:12, Разное
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В подмосковном Раменском округе произошло столкновение грузового и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, включая ребенка.

Инцидент произошел на 149-м километре ЦКАД, где отечественная “Лада” врезалась в большегруз Scania, который двигался в попутном направлении. В легковом автомобиле находились семь человек, трое из которых, включая ребенка, скончались на месте происшествия, остальные получили различные травмы и были отправлены в больницу, сообщают “Вести Подмосковья”.

По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает РИА ФАН.



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