 

Эксперт рынка недвижимости предупредил об опасности квартир-студий

26.10.2021, 12:12, Разное
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В первые девять месяцев 2021 года спрос на квартиры-студии в России подскочил почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Внимание на тренд обратили застройщики, которые стали включать в проекты создающегося жилья больше малогабаритных апартаментов.

Никакой загадки в росте популярности именно такого формата жилья нет. “Главный плюс таких объектов – это цена. Из-за небольшой площади их общая стоимость относительно доступна”, – объяснил генеральный директор “Агентства инвестиций в недвижимость Москвы” Валерий Летенков.

По словам эксперта на рынке недвижимости, многие приобретают студии в качестве инвестиций. Такие объекты охотнее берутся в аренду, особенно в курортных городах. В таких населенных пунктах заметного влияния на обстановку данный тренд оказать не сможет.

Однако над обычными городами нависла угроза. Валерий Летенков напомнил про советский опыт, когда рядом с большими жилыми массивами обязательно располагался пост милиции. Однако вряд ли рядом с жилыми кварталами, наполненными квартирами-студиями, будут создаваться аналогичные объекты.

“В результате этого такие районы шагнут в сторону американских гетто для определенного круга людей, куда люди, представляющие другой социальный уровень, ходить не будут”, – предупредил эксперт.

Впрочем, добавил Валерий Летенков, говорить о возникновении в России гетто из-за большого числа студий в самое ближайшее время говорить не приходится. Однако в перспективе ближайших четырех – пяти лет такой исход становится возможным.



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