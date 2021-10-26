Три-четыре чашки кофе в день снижают вероятность фиброза печени



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Специалисты проанализировали данные 4,5 тысячи взрослых американцев, которые участвовали в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) и проходили эластометрию — метод диагностики, позволяющий установить степень фиброза печени по измерению эластичности ее ткани.

Ученые не нашли связи между потреблением кофе и показателями ожирения печени, зато обнаружили его влияние на жесткость тканей этого органа. У тех, кто выпивал от трех и больше чашек в день, показатели жесткости были в три раза ниже по сравнению с теми, кто употребляет меньше кофе или не пьет его совсем. Кроме того, у кофеманов существенно ниже риск развития прогрессирующего фиброза печени.

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У кофе без кофеина такой профилактический эффект не обнаружен, отметили авторы исследования. Они предположили, что в основе механизма этой связи находятся свойства кофеина.

Ранее крупное исследование с участием почти полумиллиона жителей Великобритании подтвердило, что три и больше чашек кофе в день снижают вероятность развития хронических заболеваний печени на 20%. Риск смертности от этих патологий у кофеманов на 49% ниже.

Наибольшую пользу оказывает натуральный молотый кофе. Растворимые напитки и без содержания кофеина также имеют профилактический эффект, но уже в меньшей степени.

«Эти результаты очень важны, учитывая нехватку эффективной стратегии профилактики и лечения хронических заболеваний печени», — заключили авторы исследования.