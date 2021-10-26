В РФ стартовали продажи нового планшета MatePad T 10s

Новый планшет MatePad T 10s с объемом оперативной памяти 4 Гб представила в РФ китайская компания Huawei. Отметим, что речь идет об обновленной версии устройства, адаптированной специально для российского пользователя.

Ранее на рынке были представлены одноименные гаджеты. В одном варианте исполнения в них было 2 Гб оперативной и 32 Гб основной памяти. Другая – 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной. Как видим, обновленный планшет действительно обладает техническим преимуществам. Кстати, жесткий диск у новинки также на 64 Гб.

В зависимости от комплектации цена в РФ составляет от 15 490 до 18 990 руб. размер экрана – 10.1 дюйма. Есть две камеры. Основная обеспечивает съемку с разрешением 5 Мп, фронтальная – 2 Мп.