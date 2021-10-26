Samsung выпускает обновленные ноутбуки Galaxy Book

Представители корейской компании Galaxy Book объявили о выпуске нескольких обновленных версий фирменных планшетов Galaxy Book. Речь идет о базовой модели, а также о ее вариантах Pro 360 5G и Odyssey.

Как сообщают компетентные источники, новые устройства выходят с процессорами Intel Tiger Lake, относящимися к одиннадцатому поколению чипов.

Galaxy Book отличается тонким корпусом и небольшой массой. Размер экрана у такого ноутбука составляет 15,6 дюйма. Базовая версия попадет на рынок с показателями оперативной памяти 8 Гб и накопителей на 256 Гб. Цена – без одного цента 750 американских долларов. Более мощные устройства можно получить с доплатой. Продажи стартуют 15 ноября.