 

Samsung выпускает обновленные ноутбуки Galaxy Book

26.10.2021, 12:00, Новости дня
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Представители корейской компании Galaxy Book объявили о выпуске нескольких обновленных версий фирменных планшетов Galaxy Book. Речь идет о базовой модели, а также о ее вариантах Pro 360 5G и Odyssey.

Как сообщают компетентные источники, новые устройства выходят с процессорами Intel Tiger Lake, относящимися к одиннадцатому поколению чипов.

Galaxy Book отличается тонким корпусом и небольшой массой. Размер экрана у такого ноутбука составляет 15,6 дюйма. Базовая версия попадет на рынок с показателями оперативной памяти 8 Гб и накопителей на 256 Гб. Цена – без одного цента 750 американских долларов. Более мощные устройства можно получить с доплатой. Продажи стартуют 15 ноября.



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