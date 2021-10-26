Анастасия Костенко призвала подписчиц не экономить на родах

Подходит к концу третья беременность супруги Дмитрия Тарасова – и вскоре она отправится в роддом. В своем микроблоге Instagram Анастасия Тарасенко призвала подписчиц не экономить на родах, признавшись, что ее сын появится в «отеле пять звезд на Мальдивах».

По словам телеведущей, эту беременность она не считает сложной, так как не было угрозы преждевременных родов или выкидыша. Однако Анастасию Костенко беспокоила легкая анемия, которая проявилась в третьем триместре. Супруга футболиста пояснила фолловерам, что рожать она не боится, но «в сказку не верит». Многодетная мать убеждена, что на таком важном процессе экономить нельзя, поэтому ее третий ребенок появится на свет в госпитале, который роженицы называют «отелем пять звезд на Мальдивах». В этом медучреждении родились двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Как отметила Анастасия Костенко, на «телефончик деньги всегда находятся», а на родах могут экономить. Такие жизненные принципы для нее непонятны. Также жена Дмитрия Тарасова посоветовала поклонницам, которые сейчас в ожидании малыша, заранее выбирать врача.

Блогеру часто пишут различные вопросы по поводу беременности, поэтому она решила в этом посте ответить на самые популярные из них. Анастасия Тарасенко рассказала, что отеков у нее не было, а с 16 недели спать удавалось только с подушкой для беременных. По поводу дыхательной практики ведущая ничего сказать не смогла, так как планировала пройти курсы до появления дочери на свет, но не успела. Последние несколько дней ей очень хочется спать, что является для нее верным предвестником скорых родов.

Источник: 7days.ru